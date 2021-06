Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Un-due-tre stelle! CR7, Mbappé, Icardi: che giro”

“Un-due-tre stelle!”

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Ancelotti torna al Real. CR7, Mbappé, Icardi: che giro. Ora Florentino vuole il fenomeno del Psg. L’effetto domino? Ronaldo a Parigi e Maurito per la Juve”. E ancora: “Missione De Paul. Calha, voglia di Qatar. Il Milan cerca qualità. Tutto sull’argentino. Effetto Inzaghi. Inter con la formula del moltiplicatore: più gol per le punte. Canta Fabian, carica il Napoli: ‘Sono contento e motivato’. Bologna avanti con Sinisa. Dionisi vede la Sampdoria. Signori incubo e grazia: ‘È finita, sono felice’. Vai Italia. Ecco i 26 per l’Europeo: c’è Raspadori”.