Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Un, due, tre l’Inter c’è. Milan a zero”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Un, due, tre l’Inter c’è”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Champions, a San Siro bella prova con lo Sheriff: 3-1. Dzeko, Vidal e De Vrij in gol. I nerazzurri c’entrano la prima vittoria in Coppa. Sarà decisivo il ritorno in Moldavia. Il Real Madrid travolge lo Shakhtar. Porto amaro, Milan a zero ma l’arbitro sbaglia ancora. Le assenze pesano e il Diavolo è sottotono, però la rete portoghese è nata da un fallo. Pioli: ‘Noi poco lucidi’. Juve, avanti Morata. Atalanta, riecco CR7. Allegri cerca il pieno con lo Zenit. Gasp ci prova a casa di Ronaldo. Il Psg trema, poi ci pensa Messi. Lotito e i positivi in campo, un caso lo sconto a 2 mesi. Procura Figc sconcertata”.