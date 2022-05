Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Tutto in 90 minuti, fino all’ultimo gol”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Fino all'ultimo gol. Tutti in 90 minuti: domenica alle 15 si assegna lo scudetto”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Milan, Leao ancora lui. Theo da impazzire: slalom di 93 metri. Trionfo a un punto. Inter, Lautaro scatenato. Inzaghi resta a meno 2. La corsa non è finita".