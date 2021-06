Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Ti aspettiamo! Eriksen shock, paura in diretta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Eriksen shock: paura in diretta. Arresto cardiaco in campo, poi si riprende. Crolla a terra durante Danimarca-Finlandia: compagni in lacrime, 12’ per salvarlo con il defibrillatore e la corsa in ospedale: ‘È fuori pericolo’. Kjaer è l’amico eroe. Tiene in vita Christian e consola la moglie. L’angoscia dei nerazzurri e il sollievo. Quel messaggio sulla chat interista: ‘Ragazzi sto bene’. Manfredonia lasciò il calcio: ‘La medicina ora è avanti’. Lukaku scatenato urla alla telecamera: ‘Chris, I love you’. Mancio d’Italia. Il c.t. si affida al gruppo e al gioco, gli azzurri divertono e attaccano: così ha conquistato tutti. Svizzera e Galles, il pari ci lascia soli al primo posto”.