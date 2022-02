Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Testacoda Milan. Freccia Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Testacoda Milan”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Sorpresa a Salerno: pari della capolista contro l’ultima. Apre Messias, flop Maignan, alla fine Rebic evita il ko. Pioli: ‘Che errori, sono deluso’. Freccia Inter. Stasera a San Siro contro il Sassuolo. Lautaro-Sanchez per il sorpasso. Inzaghi studia Scamacca e Frattesi. Roma salvata dai baby. La rabbia Special di Mou. Il tecnico mima il telefono a Pairetto: rosso. Samp, Quagliarella fa 100. La svolta Percassi. È Atalanta da NBA: ‘Più forti’. Dentro i soci Usa. Steve Pagliuca: ‘I valori dei miei Boston Celtics’. Allegri a giudizio. La Juve non perde ma è a -8 da Pirlo. E Vlahovic fatica. Scalata Bremer: il muro del Toro ora ha numeri da top in Europa. Il capolavoro di Conte, con Kulusevski ferma Pep e la Premier si riapre”.