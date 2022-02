Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Testa calda. Chi ferma Vlahovic?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Testa calda”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “L’Inter resiste a Napoli, oggi Milan da sorpasso. Il segno di Dzeko… Risponde a Insigne ma Lautaro è un caso. Mercoledì il Liverpool. …E il sogno del Diavolo. San Siro, 12.30: con la Samp il trio Giroud-Leao-Diaz. I rossoneri ritrovano Tomori. Chi ferma Vlahovic? Esame Atalanta per la nuova Juve. Tra Gasp e Max sfida Champions. Magic Zola: ‘Dusan è un super. Dybala resterà per vincere ancora. Occhio al Villarreal. Lazio, Zaccagni trascina. Il Bologna resta a terra. Arbitro e Var, che pasticcio! Juric: ‘Errore gravissimo’. Giua e Maresca sbagliano, tolto a Belotti il pari al 90º: vince il Venezia”.