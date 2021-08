Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Tesori d’Italia. Torna Eriksen”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Tesori d’Italia”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Emozioni senza fine per i vincitori di 100 e alto. Premiazioni da brivido, Jacobs e Tamberi ancora in coppia: ‘Vogliamo i Mondiali’. E le nozze. La magia di Vanessa. Ferrari finalmente sul podio, è d’argento a 30 anni nel corpo libero. E pensa ai Giochi di Parigi”. E ancora: “Chiellini, altri due anni di Juve. Domani sbarca Kaio Jorge? Torna Eriksen. Gli esami al cuore e il futuro all’Inter. Giroud: ‘Milan, io e Ibra. Ecco perché si può fare’. Pessina: ‘Mancini, Gasp e la voglia di volare’. Roma rischia la sfida agli ex Gervinho e Peres”.