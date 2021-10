Prima Pagina La Gazzetta dello Sport: “Sua altezza Milan. Inter perde partita e testa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Sua altezza Milan”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Il Verona spaventa i rossoneri. Nella ripresa Giroud guida la rimonta. Entra anche Ibra. Pioli: ‘Abbiamo costruito una grande squadra’. L’Inter perde partita e testa. Gioca bene per un’ora, passa ma non chiude. Anderson segna con Dimarco a terra: rissa furiosa. Juve-Roma, chi scatta? Allegri-Mou, qua la mano. ‘José valore aggiunto’. ‘Io e Max, due vincenti’. Napoli-Toro, caccia grossa. Insigne insegue il filotto. Belotti torna titolare: punta al 100° gol in A”.