Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sua altezza Dzeko. Milan-Juve vale oro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Sua altezza Dzeko”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Una notte a +5, l’Inter batte il Venezia 2-1. Il bosniaco vola e di testa risolve al 90’ una partita complicata per la capolista. Pareggio di Barella dopo il vantaggio di Henry. Domani vertice con Zhang per i rinforzi: il primo nome è Caicedo. Atalanta, un punto che pesa. Il Torino a caccia del tris. Il Napoli cerca gol in maschera. Dopo due mesi Osimhen titolare. La tentazione di Mancini, Balotelli verso lo stage azzurro. Il calcio piange Gianni Di Marzio: scoprì Maradona e anche Ronaldo”. Infine, in taglio alto: “Milan-Juve vale oro. A San Siro la partitissima. Il Diavolo per inseguire il sogno scudetto. La Signora può entrare in zona Champions. Il mercato rossonero: Lazetic, in arrivo la terza torre. Ha solo 18 anni. Il mercato bianconero: Vlahovic in pole, c’è uno scatto pure su Martial”.