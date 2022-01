Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “StraInter. C’è il City su Dybala”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“StraInter”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Vlahovic spaccatutto: risposta nerazzurra alla Juve. Oggi l’annuncio di Gosens, a fine febbraio sarà pronto e arriva pure Caicedo. In estate Scamacca e Frattesi. L’obiettivo: aprire un ciclo. C’è il City su Dybala. Anche Guardiola piomba su Paulo: sfida a Marotta a colpi di milioni. Dusan bianconero, l’ora delle firme. E Morata resta? Commisso: incassati 200 milioni con l’oro lasciato da Della Valle. Milan: la gioia di Ibra, i dolori di Kessie. Zlatan si allena già, Franck torna dalla Coppa d’Africa infortunato. Il doppio rilancio del calcio: stadi al 100% e l’Euro in Italia”.