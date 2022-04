Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Stasera Juve-Inter. Vediamo chi ci crede”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Vediamo chi ci crede. Stasera Juve-Inter”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “È l'ultima chiamata per lo scudetto: Allegri punta su Dybala per continuare la striscia positiva, Inzaghi deve ripartire e chiede la spinta a Lautaro e Brozovic. Vlahovic contro Dzeko, caccia al gol pesante. Da Tardelli a Zenga: ‘Per noi ex finirà così…’. Dea-Napoli alla svolta. Spalletti sfida Gasp per restare in alto. In attesa di Osimhen. Belotti dal dischetto: Il Toro rialza la testa. Plusvalenze: quei ragazzi costati 70 volte di più. Milan, c’è già la festa. Venduti 33 mila biglietti per l’ultima gara a San Siro. Domani pienone: con il Bologna la carica di 70 mila tifosi. Gilardino: Prima il titolo, poi ci vuole Scamacca”.