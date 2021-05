Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Speranza al Cuadrado. Storica Atalanta. Match ball Milan”

“Speranza al Cuadrado”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. “La Juve ci crede, l’Inter battuta 3-2. La doppietta del colombiano decide una partita segnata da tanti errori arbitrali, con 3 rigori e 2 espulsioni. Bianconeri ancora in ballo per la qualificazione. CR7 esce senza polemiche. Storica Atalanta. E ora c’è la Coppa Italia. Match ball Milan. Se vince, ritorna nell’Europa dei big. Gigio è il ‘premio’. Arrivare tra le prime quattro può spingere al rinnovo Donnarumma. Ibra, niente Nazionale. I ragazzi della via gol. Duello Vlahovic-Osimhen. Fiorentina e Napoli si mettono i gioielli. Riscatto Roma, Lazio addio sogni”.