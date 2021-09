Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sorridi Italia. Club-Nazionali, che battaglia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Sorridi Italia”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Kean e Raspadori travolgenti, la Svizzera si ferma. I nuovi gemelli azzurri chiudono la partita nel primo tempo. In gol anche Di Lorenzo. Il Mondiale in Qatar adesso è più vicino: contro gli elvetici in novembre a Roma potrebbe bastare il pari. Mancini: ‘Ora fate giocare i giovani in campionato’. Club-Nazionali, che battaglia! Rientri caos dal Sudamerica. Domani Dybala, altri sabato. Napoli-Juve, sale la febbre: è tutto esaurito. Spalletti per il +8, Allegri anti-crisi. Pioli-Sarri, panchine d’oro. Ecco come i due mister migliorano i giocatori e fanno ricchi i club. Gli intoccabili di Inzaghi. Calha-Brozo-Barella, nell’nter che cambia loro ci sono sempre”.