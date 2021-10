Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sorridi Inter. Buio Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Sorridi Inter”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “I nerazzurri si rilanciano. I campioni d’Italia resistono a -7 al terzo posto. A Empoli la sblocca D’Ambrosio, Dimarco firma il 2-0. Andreazzoli: ‘Ci manca un rigore’. Buio Juve. Squadra confusa. Precipita a -13. La cura Allegri ancora non va. Ribaltone Roma, Mazzarri ora trema. E L’Atalanta corre con Zapata e Ilicic. Caccia al Milan. I big di Spalletti per l’aggancio a Pioli-record. Italia-Svizzera con l’Olimpico aperto al 100%. Pallone gonfiato: Pjanic, Osimhen e le plusvalenze finite nel mirino”.