Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sorpasso alla milanese. Arriva anche la Dea”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Sorpasso alla milanese”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Milan primo, Inter a -1: travolto Mourinho. Bastano Kessie e Saelemaekers. In 18 minuti battuta la Salernitana. Pellegri subito ko, Ibra si riposa. Impressionante lezione alla Roma: 0-3. Calhanoglu colpisce da calcio d’angolo. Segna pure l’ex Dzeko, ma non esulta. Arriva anche la Dea. Il Napoli perde partita e vetta. Al Maradona uno show e un verdetto: Atalanta da titolo. Gol, ribaltoni: 2-3, Gasperini frena: ‘Scudetto? Quando saremo in testa…’. Solo 7 reti allo Stadium. La Juve con Dybala-Morata per guarire dal mal di gol”.