Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sensi di Coppa. Arthur-Arsenal, Ramsey-Palace”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Sensi di Coppa”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Inter ai quarti. L’Empoli cede ai supplementari. Entra, segna il 3-2, regala la qualificazione ma lo attende la Samp. Inzaghi: ‘Se vuole restare io me lo tengo’. Correa esce in lacrime. Marotta su Scamacca e Frattesi: ‘Ci piacciono giovani e italiani…’. Sassuolo avanti, ora tocca a Mou col Lecce. Arthur-Arsenal, Ramsey-Palace: la Juve dice yes! Genoa a Blessin, l’allievo di Rangnick che non dorme mai. Pellegri verso il Toro. Lo aspettano il papà e Juric che li lanciò. 50 buoni motivi per un Milan-Juve. Ibra e Dybala, Theo contro Cuadrado, i dribbling di Leao e la grinta di Chiellini. E molto altro ancora. Zlatan + Giroud, una tentazione del Diavolo… Juve vs Signora: il ‘tribunale’ dei vip bianconeri”.