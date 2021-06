Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Sei bellissima. Italia show, siamo agli ottavi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Italia show, tre gol anche alla Svizzera: siamo agli ottavi. Doppietta di Locatelli, poi Immobile. Domenica alle 18 a Roma c’è il Galles: basta un pari per il primo posto. Chiellini è finito k.o. e non ci sarà. Più gioco che giocate, contro di noi gli avversari spariscono. Gol ed esultanza alla Tardelli: la notte magica di Manuel. Una squadra dominante. Bravo Mancio, hai aperto una nuova via. Gattuso-Fiorentina già pronti all’addio. Il Milan riscatta Tomori a peso d’oro: pagati i 28 milioni. Zhang dal sindaco: rassicura Sala su Inter e San Siro”.