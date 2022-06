Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Scudetto, non ti mollo. Il giorno di Lukaku”

“Scudetto non ti mollo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Al mare con Pioli: ‘Sto vivendo un’estate da sogno. È la più bella di tutta la mia vita. Non sono mai stato così milanista. I miei genitori mi mancano già. Non vedo l’ora di ricominciare per difendere quel titolo…’. Zaniolo esclusivo tra Roma e futuro. Nicolò si confessa a Sportweek: ‘Io erede di Dybala? Vedremo’. Allegria Pogba. La Juve e il rilancio del Polpo per ritornare una stella. Inter, il giorno di Lukaku. Altro summit con il Chelsea: c'è ottimismo. Si parla anche di Dumfries e De Vrij”.