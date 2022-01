Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Scudetto a ostacoli. Il Covid sconvolge la A”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Scudetto a ostacoli”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Covid sconvolge la A. Saltano Bologna-Inter, Atalanta-Toro, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Milan-Roma: positivi anche tra i rossoneri. Pioli, emergenza in difesa. E Mou ritrova… San Siro. Juve-Napoli: la rabbia di De Laurentiis: a Torino bloccati altri tre. Allegri conferma Morata. La Lega no ai rinvii, nuovo protocollo, sì ai Primavera e ricorsi anti Asl. Calendario caos, Inzaghi e Gasp sono i più penalizzati. Inizio di polmonite, Cassano finisce in ospedale: ‘Ora sto bene’. Fiorentina, preso Piatek: un super vice Vlahovic. Inter, rispunta Kurzawa: l’esterno esubero del PSG”.