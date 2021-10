Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Scappa Milan. Prova di fuga, decide Giroud”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Scappa Milan”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Prova di fuga: decide Giroud. A San Siro nona vittoria, battuto un bel Torino. Il Diavolo soffre e ringrazia il francese, Juric tiene in mano a lungo il gioco (‘la nostra miglior partita’) e sfiora il pareggio. Orgoglio Pioli: dal 1954-55 i rossoneri non partivano così. Trappole e rincorse: Inter e Juve all’esame della provincia. Nerazzurri con Lautaro e Sanchez, Allegri (200 gare di A in bianconero) col trio Chiesa-Dybala-Morata. Il Napoli corre ma il Maradona non si riempie. Colpa dei prezzi? Fotofinish Salernitana. Tra Spezia e Genoa un pari che serve poco. Il mercato degli scontenti. Luis Alberto e Vlahovic agitano Lazio-Fiorentina. Ma a gennaio potrebbero andare via entrambi”.