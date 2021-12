Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Scamacca, l’Inter stoppa la Juventus”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Insigne sceglie l'oro di Toronto. A tutto Mbappè: 'Voglio Ligue 1, Champions e Mondiale. E spero in Qatar in sfidare l'Italia'. Rebus Milan, Krunic e Bakayoko per l'emergenza a centrocampo. Addio anche a Hugo, il fratello di Diego".