Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Rosso di rabbia. Il Milan si sdoppia. Conte e l’Inter da 10 e lode”

“Rosso di rabbia”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sulla sconfitta rimediata in Champions League dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Ma non solo. “Champions: regalo al Real, l’Atalanta cede in 10. Decidono l’inesistente espulsione di Freuler al 18’ e l’1-0 di Mendy. Gasp furioso: ‘Partita rovinata. Ma a Madrid in 11 si può vincere’. Il Milan si sdoppia. La staffetta del gol: Leao contro la Stella, Ibra per il campionato. Gattuso cerca il miracolo. Fonseca lancia il Faraone”. Infine, in taglio basso: “Conte e l’Inter da 10 e lode. È in testa alla classifica e in altre nove graduatorie di rendimento. Punti, reti, assist, chilometri percorsi e molto altro: così è nato un primato totale”.