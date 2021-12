Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Prova a prendermi. Juve, almeno una Joya”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Prova a prendermi”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Superderby: la marcia delle milanesi divise da un punto. Milan è Sheva! Il carissimo nemico con il suo Genoa sulla strada di Pioli. Inter è tango! Lautaro-Correa, Inzaghi insiste con il turnover. Atalanta, tris Pasalic. Gasp fino al 2024. Vlahovic super Viola. Miha-Mou che sfida. I segreti di Ibrahimovic nel nuovo libro: Adrenalina. ‘Volevo fare come Maradona. Ma poi saltò tutto perché licenziarono Ancelotti’. Juve, almeno una Joya. Riparte la rincorsa. Cambia modulo e torna a vincere: Dybala sblocca, Morata fa 2-0. Elkann: ‘Resteremo al top. Fiducia nei magistrati’. Napoli fantasia per il comando. Con il Sassuolo è la gara a chi gioca di più. Spalletti all’assalto con Mertens. Parla Greta: ‘Non perdono chi mi ha molestato’. Fede chiude. E nella festa Malagò si tuffa in piscina”.