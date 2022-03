Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Pressing sul Mancio. Juventus, ancora Joya”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

"Pressing sul Mancio". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Il fallimento mondiale: Gravina e gli azzurri vogliono il C.t, ma basta a farlo restare? Juve, ancora Joya: un patto con Allegri per il gran finale. Scamacca e il Diavolo: Milan che derby, pronta un'offerta da trenta milioni. L'Inter si muove a sinistra, nel mirino Sergio Gomez. Calano i ricavi, giovani spariti, calcio anno zero".