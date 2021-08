Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Parla Brahim Diaz: Il mio Milan da 10”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Parla Brahim Diaz: Il mio Milan da 10”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. E riflettori puntati sulle dichiarazioni rilasciate dal calciatore spagnolo: “Con quel numero sulle spalle non temo nulla. Pioli un maestro, Ibra motiva tutti e con Giroud lotteremo per lo scudetto”. E ancora: “E spunta il talento Adli. Può ricoprire due ruoli. La Juventus è già in testa. Allegri e mercato, bookmakers sicuri: bianconeri in pole. Ferragosto prepara i botti. Kostic da Sarri, Nastasic viola. Radja tra Cagliari e Besiktas. Parigi val bene un Messi”. Infine, in taglio alto: “Inter-Dzeko, ora è fatta. Oggi a Milano per le visite. Roma in pressing su Abraham e Mou dà l’ok per liberare Edin. Inzaghi ha il sostituto di Lukaku, ma è in attesa di un’altra punta. Assalto a Dumfries per la fascia”.