Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Nuovo Milan Paradiso. Ma l’Inter ci crede”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Nuovo Milan Paradiso”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Derby infinito: l’entusiasmo dei rossoneri. Tifosi eutorici: domenica San Siro esaurito per la Fiorentina e c'è la caccia al biglietto dell’ultima in casa con l’Atalanta. A Milanello patto scudetto tra Pioli, squadra e dirigenti. Le strategie di Investcorp: presto la firma. Investimenti, stadio… così il futuro arabo. Ma l’Inter ci crede ancora. Il problema portiere: Radu andrà via, Handanovic prova il recupero per Udine. Divisi da Inzaghi. Sacchi lo critica: ‘Non fa pressing’. Capello lo difende: ‘Gioca bene’. Mihajlovic: Sinisa ritrova il sorriso per la serenata del suo Bologna. Roma, un pari con vista... finale. Avanti con Pellegrini poi resiste. All’Olimpico la spinta dei 70 mila. Raiola è gravissimo, Ibra corre da lui. Balo: Forza Mino”.