Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Non mollo Miha. Mancini verso il sì”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Non mollo Miha”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Sinisa torna in ospedale: ‘Questa leucemia ha davvero coraggio a voler affrontare di nuovo uno come me. Le darò un’altra lezione’. Da Cairo a Mourinho, tutti tifano per Mihajlovic: ‘Vinci anche stavolta’. Mancini verso il sì. Dopo la Turchia potrebbe guidare la rifondazione. Perdite di milioni tra premi, sponsor, diritti tv e consumi. Ne risentirà il Pil. Milan da Scudetto, chi tira la volata? Scattano Giroud, Ibra, Leao e Tonali. Vlahovic e Dybala, Lautaro e Barella: quando Juve-Inter vale molto di più”.