Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Napoli testa tosta. Milano dammi il 10”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Napoli testa tosta”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Show 4-0 a Udine: quarta vittoria. Dopo tre anni e mezzo gli azzurri comandano da soli in campionato. Milano dammi il 10. Così Inter e Milan vanno all’inseguimento. Hanno dieci motivi (e punti) per volare. Esame di Italiano: Inzaghi e Lautaro sfidano Vlahovic. Da Rebic a Tonali, ecco perché Pioli punta lo scudetto. Bologna-Genoa per svoltare. Dea-Sassuolo, che incrocio. Ciao estate azzurra. Abbiamo vinto ovunque. E Veronesi ci racconta i nostri momenti di gloria”. Infine, in taglio alto: “Il Max processo. Chiesa, cambi e forma: rebus Juve”.