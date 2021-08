Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, vai con Diaz. CR7, Pep ti guarda”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

"Milan, vai con Diaz". Apre così la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport", oggi in edicola. "Buona la prima: Samp k.o. Una rete del fantasista spagnolo regala la vittoria alla squadra di Pioli. Buona prestazioni di Tonali. Il tecnico: 'Siamo più forti, non rimpiango nessuno'. Il Genoa in vendita: un fondo Usa lo vuole. Inter, ecco Scamacca: può arrivare insieme con Correa. Ci pensa Joao Pedro: con una doppietta riprende lo Spezia. Sette colpi in 8 giorni: Torreira a Firenze". Infine, in taglio alto: "CR7, Pep ti guarda. Il City è l'unica possibile destinazione per Ronaldo. La Juve non ha ancora ricevuto offerte: Guardiola però studia l'alternativa a Kane".