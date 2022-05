Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan treno Scudetto, Inter bomber speranza”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Juve boom, Pogba, Perisic e Di Maria". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Cambiano i piani iniziali Allegri vuole campioni pronti, il d.s Cherubini ha in mano tre big con super ingaggi. Ora la scelta di Agnelli. La notte degli addii: le lacrime di Dybala, la festa per Chiellini e la Lazio con il 2-2 va in Europa League. Milan, treno Scudetto: Theo e Leao due Eurostar Una fascia da Champions. Inter, bomber speranza: Inzaghi punta su... Scamacca Eriksson: «Ti ricordi del 2000?»".