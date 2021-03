Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, tiraci su. Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni”

“Milan, tiraci su”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sulle gare di Europa League in programma oggi. Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni. Contro la United a San Siro basta lo 0-0 per volare ai quarti: Ibra è pronto. Pioli: ‘Con lui siamo più forti’. La Roma difende il 3-0 in casa Shakhtar. Dossier Champions: pure la Lazio dice addio. Tutte fuori, i perché del flop”. E ancora: “Toro vero. Da 0-2 a 3-2 con il Sassuolo. Super Zaza fa svoltare i granata. Anche Handanovic positivo, l’Inter teme un focolaio. Dopo D’Ambrosio contagiato il portiere: ha la febbre, ma martedì si è allenato”.