Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan testa pazza. Fuori la verità”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Milan testa pazza”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Bologna in 9, Pioli soffre ma va in vetta. Va avanti 2-0, la squadra di Mihajlovic pareggia ma fa i conti con due espulsi. Servono i gol di Bennacer e Ibra per il 4-2 che vale il sorpasso sul Napoli (in campo oggi). Spalletti prova Mou. Cerca la nona di fila. Sulla sua strada c’è il José furioso. Nome che pesa: Sarri convoca un… Mussolini”. Infine, in taglio alto: “Fuori la verità. Nerazzurri per dare il colpo da k.o. ai rivali, bianconeri per l’aggancio. San Siro come ai bei tempi: quasi 57mila spettatori, incasso di 5 milioni”.