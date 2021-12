Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, servono regali. Mou, non sei più tu”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Milan, servono regali”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Ibra non basta: ora rinforzi per volare. Dieci esperti concordano: ‘Per lo scudetto vanno presi un altro bomber e un difensore’. Obiettivo la punta brasiliana Luiz Henrique. Ricarica Barella. L’Inter lo multa per Madrid e vuole Nandez come vice. Il centrocampista ha bisogno di turnover. Ferrero dal carcere: Tranquilli, sto bene. La Procura indaga sul metodo Seregno. Mou, non sei più tu. Niente gioco, troppe parole: la Roma chiede la svolta. Spalletti è al dentro o fuori: nel Leicester 7 con il Covid. Sarri per il primato, c’è il Gala”. Infine, in taglio alto: “Juve, il primo è servito. Lo Zenit ferma il Chelsea. Allegri va di corto muso: ‘Sbagliati troppi gol’. Bufera di neve su Bergamo, Atalanta rinviata: si gioca alle 19”.