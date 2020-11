Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, ruggiti scudetto. L’anno nero di Dybala e i rebus di Conte”

“Ruggiti scudetto”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. “I numeri e Sacchi lanciano il Milan. Nonostante il pari col Verona, i rossoneri a +8 sull’anno scorso. Napoli-Roma, così Gattuso e Fonseca sfrecciano sull’autostrada del gol”. E ancora: “Juve, l’anno nero di Dybala e manca un play. L’incompiuto di Pirlo. Inter: la difesa, Hakimi e scarso cinismo. I rebus di Conte”. Poi, spazio allo scandalo Lazio: “Sequestrati 95 tamponi per la controanalisi”. Infine, in taglio alto: “La Fiorentina ha deciso, scatta il Prandelli bis. Iachini primo esonero stagionale in A”.