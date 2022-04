Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan Inter-rotto. Crollo Napoli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

"Milan Inter-rotto". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. "Contro un bel Toro altro 0-0 per il Diavolo: Inzaghi gode. Mal di gol rossonero, Bremer frena anche Giroud. Crollo Napoli, Maradona stregato: è terzo, Fiorentina bella e spietata. Roma ribaltone e polemiche, Sabatini attacca Mourinho. Triplo Immobile è re del gol: 'Cattiverie contro di me'".