Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, bella forza. Ma è settebello Napoli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Milan, bella forza. Ma è settebello Napoli”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Pioli risponde: il testa a testa con Spalletti continua… Calabria, Tonali e Leao in gol. I giovani Diavoli travolgono l’Atalanta che si sveglia tardi. Buu vergognosi contro i tre africani, Koulibaly si ribella. Inter: Dzeko, Lautaro, Barella, Brozovic. La corsa scudetto si fa in quattro. Juve, Allegri crede nella rimonta. E Locatelli va a… nozze. Roma, ok con Pellegrini. Lo Spezia sprofonda e Thiago ora rischia. Scatta l’esodo per le Nazionali: partono in 181”.