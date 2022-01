Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Mercatone derby. Insigne firma col Toronto”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Mercatone derby. Inter blitz Onana, preso il portiere del futuro. Milan, Kolo Muani allo sprint. Allarme covid, Juve-Napoli a rischio (anche Spalletti isolato). Salernitana bloccata. Insigne firma per Toronto per 60 milioni in 4 anni con l'opzione per il quinto".