Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Max chi si rivede! Milan, preso Maignan. Donnarumma al capolinea”

“Max chi si rivede!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. “Pirlo verso l’addio: il Real tentenna su Allegri, la Juve ci riprova. C’è un intrigo Agnelli-Florentino, ma l’ex bianconero ritorna favorito davanti a Zidane. Nonostante due trofei e il 4º posto Andrea ha poche chance di restare. La Signora vuole un top-mister. Conte e Inter, partita aperta. Niente incontro. Braccio di ferro tra tecnico e club. Svolta Napoli, c’è Conceiçao. Lazio: va via Inzaghi, prenotato Gattuso. Fonseca per la Viola. La top 100 del campionato: Lukaku re, poi Kessie e CR7. Champions: pole nerazzurra, rossoneri in ultima fila. Le nuove fasce: in seconda Juve, Real e Barcellona”. Infine, in taglio alto: “Milan, preso Maignan. Donnarumma ormai è al capolinea. Il portiere del Lilla è già sbarcato”.