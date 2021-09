Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Maldini per sempre. L’Inter torna pazza”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Maldini per sempre”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Milan, festa doppia. Segna Daniel e Pioli torna in testa. Dopo Cesare e Paolo il terzo della dinastia al debutto da titolare in A fa subito centro: ‘Un’emozione fortissima’. Papà esulta in tribuna, lo Spezia rimonta, decide ancora Diaz. Napoli, le spinte del Maradona e di Osimhen per il primato. L’Inter torna pazza. Quattro reti, pali, rigore sbagliato da Dimarco e il Var nel finale salva l’incerto Handanovic. Gasp si gode Malinovskyi. Allegri, serve più Fede. Con Chiesa c’è Berna. Immobile insegue Piola. E Totti lancia Abraham. Destro in gol con la bottiglietta in mano, Kalinic riprende il Genoa Usa”.