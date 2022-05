Prima Pagina La Gazzetta dello Sport, Maldini esclusivo: “È un Milan capolavoro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“È un Milan capolavoro”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Maldini esclusivo. Io e lo scudetto: ‘Questa è la vittoria delle idee. Tre big e possiamo aprire un ciclo’. Io e il diamante Leao: ‘È incedibile e può migliorare. Mi ha sorpreso l'energia di Pioli’. Io e il rinnovo: ‘Sono in scadenza come Massara. E non ci hanno ancora chiamato…’. Inter: ha l'intesa con Mkhitaryan e chiede tempo a Dybala. Juve: caccia aperta al vice Vlahovic, è Muriel la nuova idea. Napoli, offerta per Barak. C’è il Ribery bis alla Salernitana. Roma, una festa… Colossale. Mou prepara colpi Champions”.