Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Mago Dzeko. Juve Loca da Champions”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Mago Dzeko”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “L’Inter ribalta il Sassuolo. Inzaghi decisivo: 4 cambi insieme. Il bosniaco entra, segna di testa e procura il rigore (Lautaro). Gli emiliani protestano per la mancata espulsione di Handanovic. Juve Loca da Champions. Dopo l’acuto in Europa, prosegue il momento felice bianconero. Contro un bel Torino, decide il regista nel finale. Cairo: ‘Meritavamo di più’. Pessina-Diaz, sfida fantasia. Atalanta-Milan, largo ai nuovi talenti di Italia e Spagna. Test Napoli: c’è la Fiorentina. Esame Italiano per Spalletti. Salernitana prima vittoria. Il Genoa dei giovani va k.o.”.