Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lukaku: Rivoglio l’Inter. Romelu in crisi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Lukaku: rivoglio l’Inter”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Romelu in crisi. Al Chelsea è triste e sogna un ritorno clamoroso. Il gigante belga non si è mai ambientato a Londra, per i nerazzurri è disposto a ridursi l’ingaggio. L’operazione resta costosa, il club ha altri piani. Ma… Vlahovic al Max. Un gol da star ma Allegri deve rifornirlo molto di più. Tonali: lottatore di talento. Perché diventerà capitano del futuro. Europa League, caccia agli ottavi. Missione possibile: c’è il Barcellona, col Napoli gioca il ‘Maradona’. L’Atalanta ad Atene, Gasp ancora furioso: ‘Var pericolosa’. La Lazio all’Olimpico cerca un’altra rimonta. Però col Porto è dura. Brekalo: ‘Il mio Toro può fare grandi cose’. La Champions League: lo United beffa l’Atletico. Benfica, è per l’Ucraina il pari di Yaremchuk”.