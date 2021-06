Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lukaku: ho suonato tutti! Mou chiama Gigio. Allegri vede Agnelli”

“Lukaku: ho suonato tutti!”.

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “L’Inter e il rap scudetto: ‘Questo titolo è come un verso di Jay-Z: se credi in te alla fine ce la fai. Abbiamo vinto con pazienza e sacrificio, le regole della mia musica’. Mou chiama Gigio. È senza squadra. La Roma prova il super colpo grazie a José. Sarri si sente della Lazio. Fa già il mercato con Tare. Allegri vede Agnelli. Parte il piano per la nuova Juve. Bonucci-Chiellini verso la conferma. Milan, per Tomori chiesto lo sconto. Fatta l’offerta a Giroud: 2 anni”. Infine, in taglio basso: “L’Under va fuori, entra Mancini”.