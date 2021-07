Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lukaku, altro che Chelsea!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Lukaku, altro che Chelsea!”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Dice no al super assalto degli inglesi: vuole soltanto vincere con l’Inter. Debutto stagionale per Romelu, col Crotone brilla Calhanoglu. Kaio Jorge: offerta della Juve per averlo subito. Via alla trattativa con il Santos. Colpo del Toro, Pjaca granata fa felice Juric. Stadi: tifosi a scacchiera. Il governo apre ai club”.