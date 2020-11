Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lotito, esplode lo scandalo. Il Milan resta in testa. Domani megasfide”

“Lotito, esplode lo scandalo”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola. “Tre giocatori positivi ai tamponi molecolari a Roma. I test fatti al Campus Biomedico. Gli altri esami, al solito laboratorio, danno tutti negativi. Ora si muove la Asl. Avanza l’inchiesta Figc e spunta l’ipotesi della denuncia penale”. E ancora: “Balotelli senza squadra si allena in Franciacorta. In campo con la formazione di Serie D. Il Sassuolo resta a secco e il Milan resta in testa. Fiorentina: Iachini si gioca il futuro. Per la panchina è pronto Prandelli. Incroci pericolosi: domani due megasfide. Che duelli in Lazio-Juve e Atalanta-Inter”. Infine, in taglio basso: “Quarantena per Mancini. Azzurri teleguidati. In panchina andrà Evani. Col virus anche Dzeko”.