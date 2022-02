Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “L’Inter si mangia le mani. 100 da Leao”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“L’Inter si mangia le mani”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Gioca e lotta, ma il Liverpool la beffa. Nerazzurri alla pari per 75’ con traversa di Calhanoglu. Firmino e Salah spietati: 0-2. Inzaghi: ‘Orgoglioso di noi’. Klopp: ‘Che sofferenza’. Per i quarti serve un miracolo. Napoli a Barcellona nel nome di Diego. Spalletti: ‘Maradona tiferà per noi’. L’Atalanta d’assalto, una Lazio senza paura. 100 da Leao. Festa al Milan con le coccole di Maldini per lo scudetto. Duelli da derby: Vlahovic-Bremer e tante sfide. Sarà Juve-Toro su tutti i fronti”.