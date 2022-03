Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “L’Inter chiama Dybala”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“L’Inter chiama Dybala”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “La settimana decisiva. Contatto tra Marotta e l’agente della Joya. Pronta un’offerta. Giovedì il vertice con la dirigenza dei bianconeri. Max, la rimonta impossibile può passare dalle tre ‘S’. Riecco Barella: corsa e idee grazie alla terapia Inzaghi. Napoli-Milan ring scudetto. Stasera in palio il primato. Osimhen-Giroud, chi scatta? E in panchina rispunta Ibra. Abraham gol: la Roma vola, Atalanta stop. Belotti-Brekalo, coppia Toro contro Sinisa”.