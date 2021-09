Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “L’abbraccio del Diavolo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“L’abbraccio del Diavolo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Milan aggancia l’Inter, in attesa del Napoli. Fatica col Venezia, Diaz e Hernandez aprono la strada per la vetta: 2-0. Theo: ‘L’obiettivo è lo scudetto’. Controsorpasso: Spalletti ci prova con Osimhen e Koulibaly. Allegri: all’inferno e ritorno. Chiesa e De Ligt lo salvano e si dimostrano da Juve. Ma i problemi rimangono. Il Genoa è americano, finisce l’era Preziosi. Juric contro Sarri, sfida tra comandanti: Toro-Lazio per volare. Luna park Inzaghi: squadra alta, libertà, palle inattive. Viaggio nel laboratorio nerazzurro: diciotto gol con 11 marcatori diversi”.