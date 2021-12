Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La risposta di Max e Mou: Bolliti a chi?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“La risposta di Max e Mou: bolliti chi?”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Morata e Cuadrado in gol: sbancata Bologna. Il tecnico: ‘Non abbiamo più la puzza sotto il naso’. La Roma fa la Dea. Mai così belli i giallorossi: Zaniolo torna decisivo, Abraham spietato e l’Atalanta crolla. Var, che pasticcio. Fa sbagliare Irrati e Gasp s’infuria. Il 2-2 annullato per fuorigioco, l’arbitro andava mandato al monitor. L’Aia ammette l’errore. A me gli occhi. Ibra guida il Milan con il Napoli per restare in scia all’Inter. Gara chiave nella lotta scudetto. Sei super sfide in 40 giorni. Il calendario turba Inzaghi. Udinese show, Cagliari umiliato. Il club: ‘In tanti andranno via’. Il Toro ci crede: sfida il Verona per il salto in alto. In Serie B torna il Covid e l’ATS ferma il Monza”.