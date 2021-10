Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “La legge di Max. Contatto Inter-Insigne”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“La legge di Max”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”. oggi in edicola. “Champions, 1-0 Juve anche in Russia. Ottavi a un passo. A San Pietroburgo Allegri fa tre su tre: decide Kulusevski. Il 2 novembre ancora con lo Zenit basterà un pari per passare. Ronaldo spietato, ma che bella Atalanta! Operazione derby d’Italia. E Inzaghi prepara sorprese. Contatto tra Inter e Insigne per bloccare il ‘Tiraggiro’. Servono i duri. Milan: Kessie, Rebic e Ibra per buttarsi sullo scudetto. Il Pipita tramonta al sole di Miami, si parla di ritiro. Spalletti e Mou pensano solo al campionato. Sarri invece lo sminuisce. La Lazio, l’aquila e il saluto romano: via il falconiere”.